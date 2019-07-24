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MHP İl Başkanı Karataş’tan basın Bayramı kutlaması

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
MHP İl Başkanı Karataş’tan basın Bayramı kutlaması

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mesajında, “24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansürün kaldırıldığı tarihtir” dedi.


111. yılı kutlanan basın bayramında gazeteciliğin fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirten Karataş, “Basın mensubu arkadaşlarımızın ilkeli, sorumlu habercilik anlayışı ilekişisel hak ve özgürlükleriilke edinerekkamuoyunu aydınlatmaya çalışan basın toplumun güvencesidir.Tüm basın yayın kuruluşları ve mensuplarının ekonomik ve sosyal alanlarda daha iyi şartlar altında mesleklerini yürütmelerini temenni ederim.


Bu vesileyle ilkeli ve tarafsız olarak görevleriniyürütmeye çalışan tüm basıncamiasına teşekkür eder,24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
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