0553 313 94 23

MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:27
MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında şunları söyledi;


“Varlıklarıyla arkamızda dağ gibi duran, kol kanat geren, bizlerin büyümesinde büyük emekleri olan, sevgi ile, şefkat ile kucaklayan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, bizlerin yetişip büyümesinde büyük emekleri olan eli değil ayağı öpülesi çok çok değerli babalarımızı yılda bir gün değil,her gün aynı sevgi ve saygıylaanmamız, hatırlamamızonlara hak ettikleri saygıyı göstermemiz bizlerin en önemli görevidir. Bizim dinimiz, töremiz anaya babaya saygıyı emreder. Allah’ın rızası ana ve babayı hoşnut etmekle kazanılır. Bu vesileyle şehit babaları ve tüm babalarımızın bu mutlu gününü kutlar selam ve saygılarımı sunarım.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dönercide “ayran" tartışmasında garson müşteriyi darp etti
    1. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    2. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    3. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    4. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    5. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    6. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    7. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    8. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    9. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    10. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    11. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    12. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    13. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    14. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    15. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    16. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    17. Pentagonun operasyonları küresel..
    18. İzin gününde kadının yardım..
    19. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    20. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    21. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    22. Ardahan’da YKS heyecanı
    23. Otobüse cinsel içerikli video izleyip,..
    24. Ninova AVM ailesi genişlemeye devam..
    25. "Milli takım düzelmeye başladı"
    26. Yaz tatili için ebeveynlere öneriler
    27. Belediye park bahçeler müdürlüğü araç..
    28. Moldova Mahkemesi siyasi krize son..
    29. ARISE filmi İstanbul galasıyla..
    30. Libya'da UMH ile Hafter güçleri..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu