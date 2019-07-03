0553 313 94 23

MHP İl Başkanı Karataş’tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı NaimKarataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 100.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
MHP İl Başkanı Karataş’tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı NaimKarataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 100.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında, “3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır.


Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa çok sevdiğiaskerlikten ve görevlerinden burada istifa edereksivil bir vatandaş olarak hayatını Türk milletininbu kutlu mücadelesine adamıştır. Erzurum halkı onu lider kabul ederek bağrına basmıştır. Böylece Erzurum Mustafa Kemal Paşa’nın ilk defa sivil kıyafet giydiği şehir olmuştur.


Erzurum’dan başlayan ve bayraklaşan bu milli mücadelehareketi kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır.


Milletimiz istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalistgüçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlereörnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir.


Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşıverdiği istiklal mücadelesini kazanarakYurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağınıbütün dünyaya ispat etmiştir.


Bu vesileyledünya tarihini yeniden yazdıranmilli mücadele kahramanlarımızınaziz hatıralarını saygıyla yad eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürkolmak üzere vatanı uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olantüm şehitlerimizeAllah’tan rahmet diler, vatanımız ve şerefli milletimizin geleceği için savaşmış olan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunarım.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    1. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    2. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    3. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    4. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    5. Fiyat artışları (2)
    6. Atletizmde 13 madalya
    7. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    8. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    9. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    10. Dikili-Midilli seferleri başladı
    11. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    12. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    13. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    14. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    15. Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
    16. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    17. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    18. Selde kaybolan 2 kişiyi arama..
    19. Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret..
    20. Düzce’de çarşıya gitmek içine evden..
    21. Pakistan'da havalimanında silahlı..
    22. Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel..
    23. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
    24. Maltepe'de zincirleme trafik kazası!..
    25. Cemallettin Latiç Türk edebiyatı’nda
    26. İlçe protokolünden şehit ailelerine..
    27. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    28. Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu
    29. Tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan..
    30. Nazım Hikmet Çankaya’da sanatın yeni..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz