MHP İl Başkanı Karataş’tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı NaimKarataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 100.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında, “3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır.

Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa çok sevdiğiaskerlikten ve görevlerinden burada istifa edereksivil bir vatandaş olarak hayatını Türk milletininbu kutlu mücadelesine adamıştır. Erzurum halkı onu lider kabul ederek bağrına basmıştır. Böylece Erzurum Mustafa Kemal Paşa’nın ilk defa sivil kıyafet giydiği şehir olmuştur.

Erzurum’dan başlayan ve bayraklaşan bu milli mücadelehareketi kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır.

Milletimiz istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalistgüçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlereörnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir.

Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşıverdiği istiklal mücadelesini kazanarakYurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağınıbütün dünyaya ispat etmiştir.

Bu vesileyledünya tarihini yeniden yazdıranmilli mücadele kahramanlarımızınaziz hatıralarını saygıyla yad eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürkolmak üzere vatanı uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olantüm şehitlerimizeAllah’tan rahmet diler, vatanımız ve şerefli milletimizin geleceği için savaşmış olan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunarım.”