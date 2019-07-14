MHP İl Başkanı Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “15 Temmuz gecesi düzenlenen hain darbe girişiminin geri püskürtülmesinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin eşsiz feraseti ve bu hain mihraklara karşı dik duruşu Türk milletine umut kaynağı olmuştur” dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist güçlerin ve onun uşakları olan FETO, PKK, PYD, DAEŞvediğerbölücü örgütlerin hepsininbirleşip 15 Temmuz’da Türkiye’yi ele geçirme planlarının milletimizin engin vatan sevgisinden oluşan bir direnmeyle karşılaştığını dile getiren İl Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizim milletimizengin erdemlere sahiptir.Bu erdemlerin en başında geleni veen önemlilerinden birideyeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir.Türk milletinin bu yüksek karakterinidestanlarla dolu tarihimizde örnekleriniher zaman görmüşüz ve ebediyete kadar da bu böyle devam edecektir. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi’mizdir.

Ve 15 Temmuz gecesi. İşte o gece, demokrasimizi asla hainlerin eline bırakamazdık. Milletimizin bağımsızlığını darbeyle başa geçip elimizden almayı düşünenlere terk etmedik, etmeyiz de. İman gücümüzle, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Vatanımız üzerinde hain emelleri olan batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı çıkarmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine ve namusuna göz diktiler. Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, hava alanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıktık.

Bütün dünya bilmelidir ki; Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışınıbilebu hainlere teslim etmez. Ve yinebilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez.Aramızda ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki, Türk milleti büyük ve asil bir millettir.

Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir

15 Temmuzda vatanımız için şehadete yürüyen Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim.”