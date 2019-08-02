MHP İl Başkanı Karataş, sendika temsilcileri ile bir araya geldi MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sendika başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sendika başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın İl binasında yapmış olduğu toplantıya, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Mucip Gözeger, şube başkanları ve TÜRKAVErzurum Şube BaşkanıUmut Yaşar Bozkurt katıldı.

İl başkanı Karataş, sendika temsilcilerinitek tek dinleyerek işyerlerindekisorunları hakkında bilgi aldı.

Karataş,hep birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak bu sorunların üstesinden gelineceğinibelirtti.

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