MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul’da Aşkale Koşapınarlılarla bir araya geldi MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Aşkale Koşapınar ve Sarıyer ErzurumluMinibüsçülerDernekleri’ndehemşehrileriylebuluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Aşkale Koşapınar ve Sarıyer ErzurumluMinibüsçülerDernekleri’ndehemşehrileriylebuluştu.

MHP Erzurum İl başkanı Naim Karataş, Aşkale İlçe BaşkanıToksöz Kartal ve Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin ile birlikte İstanbul’dakiseçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Aşkale Koşapınar ve Sarıyer Erzurumlu Minibüsçüler derneklerinde hemşehrileriylebir araya gelenMHP İl BaşkanıNaim Karataş, İstanbul seçimlerinin öneminden detaylı bir şekilde bahsederekbu seçimlerinTürkiye açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayarak hemşehrilerinden Cumhur ittifakına destek sözü aldı.

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