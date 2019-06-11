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MHP İl Başkanı Demir, Başkan Tutar’ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Şükrü Demir, beraberindekilerle birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar’ı ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 20:13
MHP İl Başkanı Demir, Başkan Tutar’ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Şükrü Demir, beraberindekilerle birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar’ı ziyaret etti.


MHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir, beraberinde MHP MYK Üyesi Osman Yüce, Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Muş İl Başkanı Yardımcısı Recep Karakanı ile birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar’ı ve yönetimini ziyaret ettiler. Türklerin ve Sultan Alparslan’ın anavatanında olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Şükrü Demir, Malazgirt kendileri için çok önemli bir ilçe olduğunu söyledi. Demir, Ramazan Bayramı sonrasında ilk ziyaretlerini Türklerin ve Sultan Alparslan’ın anavatanına Malazgirt ilçesinde yaptıklarını dile getirdi. Sultan Alparslan torunları olan Malazgirt halkını çok sevdiğini ifade eden Demir, “ Öncelikle geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Alparslan’ın yurdunda olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İlçe başkanımız Yıldırım Tutar’ı Malazgirt ilçesinde göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yıldırırım Başkan tarihi ilçede çok başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bizde Muş il başkanlığı olarak Malazgirt ilçesi ilçe başkanı ve teşkilatını tebrik ediyoruz ve her türlü desteği vereceğimizin sözünü de veriyoruz” dedi.


İlçe Başkanı Yıldırım Tutar da, il başkanı ve yönetimin ziyareti kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Bizleri nazik ziyaretleriyle şereflendiren il başkanı Şükrü Demir ve değerli ekibine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz. İl başkanımızın yaptığımız çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirmeleri bizleri hayli mutlu etti. Bizde o yüce şahsiyetin torunları olarak, Malazgirt ilçesini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gayretlerimiz ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 20:13
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