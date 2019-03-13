0553 313 94 23

MHP İl Başkanı Avşar’dan ‘Tıp Bayramı’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
MHP İl Başkanı Avşar’dan ‘Tıp Bayramı’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Bülent Avşar mesajında, “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan hayatına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
    1. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. En fazla kaybettiren BES fonları
    4. En fazla kazandıran BES fonları
    5. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    6. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    7. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    8. BES fonu istatistikleri
    9. Okul bahçeleri renklendirildi
    10. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    11. İncesu Belediyesi çocukları..
    12. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    13. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    14. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    15. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    16. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    17. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    18. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    19. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    20. Özel öğrencilerden özel sergi
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!