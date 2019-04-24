MHP İl Başkanı Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atanan, eğitimci Mehmet Ali Avşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Vahap Murat, Burhan Kılıç ve yönetim kurulu ile birlikte Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar’ı ziyaret eden MHP İl Başkanı Bülent Avşar, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Erdemsiz bilginin sağır, bilgisiz erdemin ise kör olduğu vurgusunu yapan İl Başkanı Avşar, “Mesela matematik notu yüksek diye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize diyen bir liderimiz var. Bizlerde eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzdendir ki Milli Eğitim Müdürlüklerimize ziyarette bulunup, istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının eğitim için hiç bir fedakarlıktan kaçmadan tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Avşar, “Aynı düstur ve ciddiyet ile eğitim için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malatya’nın öncelikli hedeflerinden biri eğitim olmalıdır. İlimizin mevcut eğitim başarısının arttırılması noktasında eğitim camiasına büyük görevler düşmektedir. Bizlerde eğitim camiasının her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.