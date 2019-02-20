MHP İl başkanı Avşar’dan Cumhur İttifakına destek

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar parti binasında basın açıklaması düzenleyerek Cumhur İttifakına destek vereceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarını zafere ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Avşar, “Cumhur İttifakının Türkiye’yi gelecek bin yıllara taşımak hedefiyle temellenmiştir. 24 Haziran’da nasıl başarı elde ettiysek 31 Mart’ta aynı başarıyı elde edeceğiz. Karşımızdaki ittifak Cumhur İttifakının meşrutiyetini tartışmaya açmak için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Ve bu gayretin başında da yıllardan beri ülkemize, ülkemizin başına bela olan teröristlerle ve onların meclisteki uzantılarıyla hareket etmeye başlamışlardır. CHP, İYİ, Saadet birleşmiş meşrutiyetini sorgulamak için elinden gelen çabayı göstermektedirler. Biz cumhur ittifakına sonuna kadar sadık kalacağız. Allah’ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz 2016’yılından sonra hain darbe girişiminden sonra milliyetçi hareket partisi MHP cumhur ittifakı kurma kararı almıştır. Bu karar ülkenin bekası için alınan milletin huzuru için alınan karardır. 24 Haziran da yapılan genel seçimlerde cumhur ittifakımız içerisinde nasıl başarıyı elde etiysek 31 Mart seçimlerinde de cumhur ittifakı en yüksek oy ile Türkiye genelinde çıkacaktır. Bizler de Malatya’da cumhur ittifakını destekliyoruz ve sonuna kadar da cumhur ittifakının yanında olacağız” diye konuştu.