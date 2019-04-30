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MHP İl Başkanı Avşar’dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, “Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde işçilerimizin katkıları büyüktür" ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2019 Salı 16:26
MHP İl Başkanı Avşar’dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, “Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde işçilerimizin katkıları büyüktür" ifadelerini kullandı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Avşar, mesajında, “Bizler, çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme hassasiyetine haiz olan bir dinin ve kültürün mensubuyuz” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde emek veren işçilerin katkılarının büyük olduğununu hatırlatan Avşar, "Türkiye olarak, başarının gerçek sahipleri olan işçilerimizin haklarında yeni düzenlemelerle daha iyi koşul ve şartlarda çalışmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki hükümetimizin çalışmaları neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirildi. Umarım bu hakların daha modern ve üst düzey bir çizgiye getirilmesi ümidiyle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:26
  1. kültür

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