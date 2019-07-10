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MHP İl Başkanı Avcı: "Derdimiz kötü örnekler değil, mağdur işçiler"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, her ilde veya birçok ilçede büyük kurumlarda olduğu bilinen uçuk bankamatikçi örneklerin kamuoyuna sunulup, algı üreterek gerçek emekçilerin sorununun gizlenemeyeceğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
MHP İl Başkanı Avcı: "Derdimiz kötü örnekler değil, mağdur işçiler"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, her ilde veya birçok ilçede büyük kurumlarda olduğu bilinen uçuk bankamatikçi örneklerin kamuoyuna sunulup, algı üreterek gerçek emekçilerin sorununun gizlenemeyeceğini söyledi.


Avcı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den iş akitleri feshedilen mağdur işçilerin sorunlarını çözme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkan yardımcıları Şevki Kaya, Alev Ataş ve Burhan Kızıl ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden Avcı, iki hafta önce başlatılan toplu tenkisatın etkisine maruz kalan işçilerin sıkıntılarını anlattı.



"Gerçek emekçilerin sorunu gizlenemez"


Ziyaretin bitiminden sonra açıklamada bulunan Avcı, "İşinden aşından olan çok sayıda insan var. Bu mesele Adana’nın meselesi. Emekçilere hukuki çerçevede meşruiyet içinde destek olmaya çalışıyoruz. Her ilde,birçok ilçede,büyük kurumlarda olduğu bilinen uçuk bankamatikçi örneklerini kamuoyuna sunarak, algı üreterek, gerçek emekçilerin sorunu gizlenemez" dedi.


Avcı, şöyle devam etti; "Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarına tıbbi yardım götüren, hendek kazmaları için iş makinası veren, cenaze aracı tahsis eden, hatta yurt dışındaki teröristleri bankamatikçi yapıp maaş ödeyen belediyeleri gördük. Bankamatikçi nerede varsa temizlenmeli. Tüm bunlar, devletin mutlaka çözmesi gereken önemli sorunlar. Bizim derdimiz kötü örnekler değil, alın teri döken ama mağdur olan işçilerdir. Amacımız bağcıyı dövmek değildir. Valimizi de bu vesileyle ziyaret ettik."


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve beraberindeki heyet, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a da nezaket ziyaretinde bulundu, emniyet teşkilatının başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
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