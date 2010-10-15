MHP: HSYK üyelerininistifası yakışmadı

Şandır, yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin kendine bağlı bir yargı yaratma amacında olduğunu savunan Şandır, yaşanan gelişmelerin de bunu gösterdiğini ifade etti. “HSYK’nın toplu istifası eğer Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına bir tepkiyse bunu doğru bulmayız” diyen MHP Grup Başkanvekili Şandır, sebebi ve sorumlusu ne olursa olsun, gelinen noktanın; “AK Parti iktidarının Türkiye’yi kötü yönettiği gerçeği” olduğunu kaydetti. Şandır, emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili olarak da bunun yeterli olmadığını belirtti ve “Dağ fare doğurmuştur. Yokluk içerisinde kıvranan emeklilerimizle adeta alay edilmiştir” görüşünü dile getirdi.