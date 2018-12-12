MHP Hatay belediye başkan adayı Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları 2019
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı sorusu merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerde MHP Hatay belediye başkan adayı 2019 ile Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? MHP Hatay belediye başkan adayları hangi isimlerle seçimlere girecek? İşte MHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi son durumu.12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı sorusu merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerde MHP Hatay belediye başkan adayı 2019 ile Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? MHP Hatay belediye başkan adayları hangi isimlerle seçimlere girecek? İşte MHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi son durumu.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP’nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş oldu.
2014 Hatay yerel seçim sonuçları
CHPadayı Lütfü Savaş% 41.2
AK Parti adayı Sadullah Ergin% 40.5
MHP adayı Mete Aslan % 15.3
İskenderun belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 37
CHP % 35
MHP % 23
Altınözü belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 65
MHP % 22
CHP % 10
SP % 1
Arsuz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 66
AK Parti % 17
MHP % 10
DSP % 2
Belen belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 48
MHP % 43
CHP % 6
Dörtyol belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
MHP % 39
AK Parti % 37
CHP % 15
HDP % 5
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
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