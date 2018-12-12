MHP Hatay belediye başkan adayı Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı sorusu merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerde MHP Hatay belediye başkan adayı 2019 ile Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? MHP Hatay belediye başkan adayları hangi isimlerle seçimlere girecek? İşte MHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi son durumu.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP’nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş oldu.

2014 Hatay yerel seçim sonuçları

CHPadayı Lütfü Savaş% 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin% 40.5

MHP adayı Mete Aslan % 15.3

İskenderun belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 35

MHP % 23

Altınözü belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 65

MHP % 22

CHP % 10

SP % 1

Arsuz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 66

AK Parti % 17

MHP % 10

DSP % 2

Belen belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

MHP % 43

CHP % 6

Dörtyol belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 39

AK Parti % 37

CHP % 15

HDP % 5

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019