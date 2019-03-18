MHP Gurup Başkan Vekili Akçay Çukurca’da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde esnafları ziyaret etti.

MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bir takım incelemelerin ardından ilçedeki esnafları ziyaret etti. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akçay, daha sonra Çukurca Belediyesine geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca’yı ziyaret ederek ilçesin genel sorunları ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akçay daha sonra MHP İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Akçay, “Bu gün MHP TBMM Grup Başkan Vekili olarak Hakkari’yi ziyarete geldik. Önce Yüksekova ziyaretimizi gerçekleştirdik, şimdi de Çukurca ilçemizdeyiz. Malumunuz 31 Mart seçimlerinde az bir süre kaldı. Öncellikle bu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm adaylara da başarılar dileriz. Ancak bildiğiniz üzere su seferki seçimler daha evvelki mahalli idareler seçiminden biraz daha farklık arz etmektedir. Ve artık biz ittifaklar halinde bu seçimleri gerçekleştiriyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu yana başlayan süreçlerde ittifak halinde götürüyoruz. Gerek 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği 24 Haziran Genel Seçimleri olmak üzere 31 Mart’taki yerel seçimlerde de bir Cumhur İttifakı adı altında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak birlikte kampanya yürütüyoruz ve adaylarımız da aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın adaylarıdır." diye konuştu.

Akçay, "Çukurca ilçemizde de Cumhur İttifakı’nın adayı Ensar Dündar kardeşimizdir. Şimdi AK Parti İlçe Başkanlığı ile Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve Cumhur İttifakı mensupları olarak Cumhur İttifakı’nın adayı arkadaşlarımız Ensari Dündar Bey’i ve meclis üyesi adayı arkadaşlarımızı var gücümüzle destekliyoruz. İnşallah 31 Mart itibariyle de Hakkari’de gerek il, gerek ilçelerimizde Cumhur İttifakı’nı başarılı bir netice elde etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimler fevkalade önem kazanmıştır.Gerek bütçeleri ile gerekse yapacaklar hizmetlerle bir beldeyi daha medeni imkanlara, vatandaşımıza daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çok önemli hizmetler yapacaklardır. Biz de Ensar Dündar kardeşimizde bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirecektir. Biliyorsunuz biz yöneticilere genelde üç şey teslim edilir. Bütün yönetimler ve yöneticileri için geçerlidir bu. Belediye başkanları da yine aynı şekildedir. İş emanet edilir, para emanet edilir ve insan emanet edilir. Bunu da en iyi şekilde yerine getirecektir arkadaşlarımız. Bütün Çukurcalı ve Hakkarili vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye ve destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, “Geçenlerde HDP Genel Başkanı Sezayi Temelli’nın bir açıklamasını vardı, büyük şehirlerdediğer ittifakı desteklediğini söyledi. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?” sorusuna cevap veren Akçay, “Biliyorsunuz Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel BaşkanımızDevlet Bahçeli birlikte ellerini kenetlediler. Biz Cumhur İttifakıyız,diye milletin huzuruna çıktılar. Cumhur İttifakı’nın da ne olduğu, mahiyeti sınırı da kapsamı belli. Ülkemizin bekası milletimizin refahı huzuru ve Türkiye’nin temel meselelerinde ve bilhassa dışarıdan içeriye yönelen tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır. Buna karşılık karşımızda oluşan ittifaka biz zillet ittifakı diyoruz. Neden zillet ittifakı diyoruz? Bu ittifak dikkat ederseniz kendileri CHP, HDP, İyi Parti, SP, yiğitçe, mertçe ortaya çıkıp da ellerini kenetleyip milletin huzurunu çıkamıyorlar. Birbirlerinden utanıyorlar, birbirlerine mahcuplar, ezikler.Birisi bir şey söylüyor öbürü bir şey söylüyor. Fakat bu söylemlere baktığımızda bilhassa HDP’nin Eş Başkanı Sezai Temlli’nin lafları bu zillet ittifakının gerçek amacını ve niyetini de ortaya koyuyor. Milletin huzuru, refahı, güvenliği için, geleceği için, istikbali için, bekası için en küçük bir sözleri yok. Varsa yoksa işte iktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar. Bunun ne kendilerine bir faydası var, ne memlekete bir faydası var, kimseye de faydası yok, zararı var." açıklamasında bulundu.

MHP Gurup Başkan Vekili Akçay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de açık açık Türkiye’yi tehdit eder hale gelmiş. Beka tehdidi yok, diyorlar. Amerika 23 bin tır silah ve mühimmatı Suriye boşuna mı gönderiyor? Kime karşı gönderiyor bunu? Ülkeyi yönetenler ve siyasi parti liderleri çok uyanık olmak durumundalar. İçimizden dışımızdan bir takım zafiyetlere meydan vermemek gerekir. Türkiye’nin birliğini bütünlüğünü korumamız gerekir. Devletimizi daha güçlü zinde ve hayatta tutmamız gerekir. Devleti ayakta olmayan ülkelerin halini görüyoruz, o ülkelerin toplumlarıayaklar altında eziliyor. Hemen yanı başımızda yıllardır Irak’ın yaşadığı felaketler, Suriye’nin içinde bulunduğu durum, Libya’nın içinde bulunduğu durum, Afganistan’ın Akdeniz’de Kıbrıs’ın etrafında yaşanan hadiseler Ege’de birilerinin yapmak istediği oluşumlar, Türkiye’ye yönelik bir takım Avrupa’dan, Amerika’dan yönelen açık açık tehditler var iken bize düşen ülke olarak, millet olarak birlik ve beraber olmamız gerekir. Siyasi partiler demokrasilerde demokratik bir rekabet ve yarış içerisinde bulunabilirler. Ama bunu bir düşmanlığı, bir kör dövüşüne götürmemek gerekiyor. Fakat görüyoruz ki hem bir taraftan yerel seçimlerdir diyerek farklı söylemler geliştirmeye çalışılırken, bir taraftan da bunun iktidar meselesi olduğunu kendileri söylüyor. Yani dolaylı da olsa bunun bir beka seçimi olduğunu bunların açıklamalarına söylemlerinden görmemek için kör olmak lazım, duymamak için sağır olmak lazım, veya iktidar sahibi olmamak gerekiyor. Dolayısıyla Sezai Temelli emperyalizminin borazanlığını yapıyor Türkiye’de. Hiçbir vatandaşlarımız da onların sözlerine itibar etmeyecek.”

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin, "MHP Gurup Başkanı Erkan Akçay’ın aramızda olmasının onur ve gururu yaşıyoruz. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde ülkemizin en ücra noktası olan Çukurca ilçesinde bulunması Emperyal güçlülerin dinazorlar gibi kol gezdiği bir ortamda bizlere bu manevi desteğini esirgenmesi bizleri çok fazla memnun etmiştir. Biz Kürtler ve Türkler 1071 yılında resmi olarak bir nikah yapmışız. 1514 Çaldıran’da, Kurtuluş Savaşı’nda pekiştirmişiz. Kimsenin bizlerin arasına nifak ekmesine izin vermeyeceğiz. Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; ’Önce devletim, sonra partim sonra ben.’ Bizlerde bu sözünü kendimize şiar ediyoruz." dedi.

Ziyarete MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Turan da eşlik etti.