0553 313 94 23

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

"31 Mart seçimlerinin sonuçlarını sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil Trump ve Avrupa ülkeleri de merak ediyor, terör örgütleri dört gözler bekliyor çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar"

09 Mart 2019 Cumartesi 19:20
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "31 Mart seçimlerinin sonuçlarını sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil Trump ve Avrupa ülkeleri de merak ediyor, terör örgütleri dört gözler bekliyor çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar." dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen organizasyonda gazetecilerle bir araya gelen Akçay, yaklaşan 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti. İl teşkilatının göreve yeni geldiğini anımsatan Akçay, partinin yeni il yönetim kuruluna görevlerine başarılar diledi. Akçay, yeni yönetimin tecrübesine güvendiğini ve bu yönetim kadrosuyla Manisa'da büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Akçay, AK Parti ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'nı MHP'den herkesin özümsediğini aktararak "Bizler Cumhur İttifakı’nın diline, hukukuna, üslubuna, tarzına ziyadesiyle riayet etmekte ve bunu içselleştirmiş bir halde bu kampanyayı yürüttüğümüzü ifade edebiliriz. Bazılarının idrak etmekte zorlandığı, 'Ülkem ve milletim' diyen bir hareketin beka meselesini, beka kaygısını ve beka davasını anlamaktan ne kadar uzak kaldıklarını üzülerek görüyoruz." diye konuştu.

Bu sene 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan partisinin çizgisinde ve düşüncesinde bütünlük ve tutarlılık olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinde sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil Trump ve Avrupa ülkeleri de merak ediyor, terör örgütleri dört gözler bekliyor çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar. Bu bakımdan sahada yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımıza her ortamda bunun bir beka seçimi olduğunu iyi anlatmalıyız çünkü vatandaşlarımız gündelik hayat içerisinde bunun tam farkına varamamış olabilir. Bunları anlatacak olan bizleriz."

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal da henüz bir aydır görevde olduğunu hatırlatarak "Biz büyük bir ekibiz, yıllardır bu işin içerisindeyiz. Alnımızın akıyla 31 Mart seçimlerini de atlatacağız ve büyükşehir ile 17 ilçe belediyesini Cumhur İttifakı olarak alacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:20
  1. Erkan Akçay
  2. manisa
  3. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı helal etmiyorum!
    1. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    2. Ali Koç’a yoğun ilgi
    3. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    4. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    5. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    6. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    7. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    8. Yunus polislerden kanser hastası..
    9. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    10. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    12. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    13. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    14. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    15. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    16. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    17. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    18. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    19. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    20. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    21. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    22. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    23. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    24. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    25. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    26. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    27. Maçın ardından
    28. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    29. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    30. 9'uncu kattan atlayan şizofreni..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı