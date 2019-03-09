MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "31 Mart seçimlerinin sonuçlarını sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil Trump ve Avrupa ülkeleri de merak ediyor, terör örgütleri dört gözler bekliyor çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar." dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen organizasyonda gazetecilerle bir araya gelen Akçay, yaklaşan 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti. İl teşkilatının göreve yeni geldiğini anımsatan Akçay, partinin yeni il yönetim kuruluna görevlerine başarılar diledi. Akçay, yeni yönetimin tecrübesine güvendiğini ve bu yönetim kadrosuyla Manisa'da büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Akçay, AK Parti ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'nı MHP'den herkesin özümsediğini aktararak "Bizler Cumhur İttifakı’nın diline, hukukuna, üslubuna, tarzına ziyadesiyle riayet etmekte ve bunu içselleştirmiş bir halde bu kampanyayı yürüttüğümüzü ifade edebiliriz. Bazılarının idrak etmekte zorlandığı, 'Ülkem ve milletim' diyen bir hareketin beka meselesini, beka kaygısını ve beka davasını anlamaktan ne kadar uzak kaldıklarını üzülerek görüyoruz." diye konuştu.

Bu sene 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan partisinin çizgisinde ve düşüncesinde bütünlük ve tutarlılık olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinde sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil Trump ve Avrupa ülkeleri de merak ediyor, terör örgütleri dört gözler bekliyor çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar. Bu bakımdan sahada yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımıza her ortamda bunun bir beka seçimi olduğunu iyi anlatmalıyız çünkü vatandaşlarımız gündelik hayat içerisinde bunun tam farkına varamamış olabilir. Bunları anlatacak olan bizleriz."

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal da henüz bir aydır görevde olduğunu hatırlatarak "Biz büyük bir ekibiz, yıllardır bu işin içerisindeyiz. Alnımızın akıyla 31 Mart seçimlerini de atlatacağız ve büyükşehir ile 17 ilçe belediyesini Cumhur İttifakı olarak alacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



