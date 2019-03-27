MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Engin Altay'a tepki

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yerel seçim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "CHP’li Engin Altay, aklını ve dilini okyanus ötesine teslim etmiş bir mankurttur. Teröristlerin diliyle Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanımızı hücreyle tehdit etmek Türk milletinin iradesine düşmanlık ve ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlere günler kala kaybetme korkusunu iliklerinde hisseden zillet ittifakının elemanlarının siyaset edebini ve adabını yitirdikleri"ni belirterek, "Teröristleri listelerinden aday göstererek milletin bağrına hançer saplamak için fırsat kollayanların gemi azıya aldığını, ahlaksızca Cumhur İttifakı'nın liderlerine hakaret etme cüreti gösterdiğini" savundu.

Akçay, "Terörist sözcüsü CHP'li yöneticilere tavsiyem, konuşurken haddini ve hududunu bilsinler. Sayın Genel Başkanımızın ismini o küfür dolu ağızlarına alırken, bin düşünüp bir konuşsunlar." ifadesini kullandı.

"Zillet ittifakının tahrik siyasetini devreye soktuğunu" kaydeden Akçay, "Zillet ittifakının militanları şuursuzca Genel Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'na saldırmaya, bayağı sözlerle bizleri tahrik etmeye devam etmektedir. Ancak bilinmelidir ki MHP, zillet ittifakının bu ucuz oyunlarına, çakal tezgahlarına gelmez. CHP'nin ağzından çıkanı kulağı duymayan grup başkanvekili Engin Altay’a ihtaren hatırlatırım ki liderimize yaptığınız hakaret ve tahrikler elbette karşılıksız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Engin Altay, boynundaki tasmanın sahibinin diliyle konuşmuştur. CHP’li Engin Altay, aklını ve dilini okyanus ötesine teslim etmiş bir mankurttur. Teröristlerin diliyle Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanımızı hücreyle tehdit etmek Türk milletinin iradesine düşmanlık ve ihanettir.

Teröristi himaye eden, terörü devlet yönetimine taşımak isteyen CHP'li sözcüler fitne ve fesadın çıbanbaşıdır. Bugüne kadar tehdit diliyle, millet iradesine duydukları kin ve nefret ile Türk düşmanlığında zirve yapanlar, 31 Mart seçimine sayılı günler kala yine hortlamıştır. Engin Altay, adice tehditleriyle zillet çamurunda debelenmektedir. Bu kişi Kandil'den ve Pensilvanya'dan aldığı sufleyi çirkef ağzıyla küfre ve tehdide dönüştürmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olduğunu savunan CHP, terör örgütlerinin hücre evi, güvenli limanı haline gelmiştir. Kandil ve Pensilvanya hücresi CHP, hadsiz tehditlerle milletimizin iradesine ipotek koyma gayretindedir."

- "İstifa edip, siyasetten elini ayağını çekmelidir"



"CHP’li Engin Altay 31 Mart’ta milletimizin önüne sandık koyulacakken, 10 Mart kehanetinde bulunmuştu. Bu kukla siyasetçi 10 Mart kehanetinden de henüz aklanmamıştır." ifadesini kullanan Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Şurası açıktır ki Engin Altay’ın kulağına 10 Mart tarihini fısıldayanlar bugün de Sayın Genel Başkanımızı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı hücreyle tehdit etmesini fısıldamışlardır. Engin Altay tüm bu açıklamalarıyla siyaset dilini terör örgütlerine ve emperyalistlere teslim ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasiye inanıyorsa, Türk milletinin iradesine güveniyorsa istifa edip siyasetten elini ayağını çekmelidir. Engin Altay’ın istifasının alınması CHP’nin Türk demokrasisine karşı boynunun borcudur."

Açıklamasında, "Bu zelil şahsiyetin siyaset sahnesinde devam etmesi CHP’nin ayıbı ve ihanetidir." değerlendirmesini yapan Akçay, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu şahıstan milliyetçi hareketin liderine yönelttiği alçak tehditlerin elbette hesabı sorulacaktır. Bu ucuz kabadayı zihniyetinin adi siyaseti 31 Mart'ta sandığa gömülecektir. 31 Mart günü Pensilvanya, Kandil, CHP, İP, HDP, SP kuyruklarını sıkıştırıp, Türk milletinin karşısına çıkmaya bir daha cesaret edemeyecekleri bir ders alacaktır."



