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MHP Grup Başkanvekili Akçay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
MHP Grup Başkanvekili Akçay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceleyen, çekildikleri yerler ve konularıyla ilgili bilgi alan Akçay, fotoğrafların tamamı güzel olduğu için seçim yapmanın zor olduğu dile getirdi.

Akçay, incelemesinin ardından, "Haber" kategorisinde tercihini, Özkan Bilgin'in Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik'in Ramazan ayında iftarını anlatan "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Akçay, "Yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini yansıtan "Ali Baba ve Kedisi" başlıklı fotoğrafı; "Spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferinin 947. yıldönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğrafı seçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
  1. Erkan Akçay
  2. oylama
  3. yılın fotoğrafları

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