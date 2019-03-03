MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan görevden alındı

ANKARA (AA) - MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan bugün itibarıyla görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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