MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu 2019 Giresun adayları
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu?01 Aralık 2018 Cumartesi 12:29
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu?
Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ
Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN
Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU
Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU
Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN
YORUM YAZ