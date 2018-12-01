MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu 2019 Giresun adayları

MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu?

Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN