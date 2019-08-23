MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları s
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür.23 Ağustos 2019 Cuma 12:29
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır."
YORUM YAZ