MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları s MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.