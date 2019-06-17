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"MHP Genel Başkanı emir almaz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:- "MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez"

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
"MHP Genel Başkanı emir almaz"

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hassasiyetlerinin, ihtiyaçlarının tam karşısında bir yayın politikasına sahip olan ve milli duruş sergileyenlerin dışındaki herkese kucak açan Fox TV'nin gece gündüz demeden bu kirli yayınlarına devam ettiğini" kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sabah katıldığı "Çalar Saat" programında siyasetin seviyesini, usulünü hiçe sayan bir yayına imza atıldığını savunan Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi hareket işgal edilemeyen, işgal edilmek bir yana surlarına gedik dahi açılamayan son kale, milli inancın cevheridir. Bu sebeple içerideki ve dışarıdaki Türklük düşmanlarının devamlı taarruzuna muhatap olmak şerefine nail olan, daima hazır ve tetikte bir mücadele karargahıdır.Bu karargahın başkomutanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya yeltenen bu hanımefendi eline tutuşturulan ezberlerle ve CHP ağzıyla sürekli aynı şeyi tekrarlamaktadır. Papağanların dahi kendini geliştirdiği, kapasitesini zorladığı bu çağda bülbül süsü verilmiş kargaların hükmü yoktur. Söylediği sözlere verilen cevapları okumayan, dinlemeyen, bu sebeple de daima başa saran bu zihniyet Türk milletine vakit kaybettirmekten, fitne, fesat üretmekten başka bir işe yaramamaktadır.Pensilvanya ile yatıp Kandil'le uyananlar, terör örgütlerini meşru gösterme gayretleri içerisine girenler; bet sesliler korosunun temsilcileridir."

Açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız 'mitili attım' dedikçe mitili göremediğini iddia edenlerin gözleri kör olmadığına göre açıkça inkarcıdırlar. Gerçekleri milletten saklayarak siyaset yaptığını iddia edenlerin yolu yol değildir. Mitil, İstanbul'a atılmıştır." ifadelerini kullanan Büyükataman, milliyetçi hareketin sahaya en erken inen ve tüm teşkilatlarıyla İstanbul'da sokak sokak çalışan en dinamik parti görünümünde olduğunu vurguladı.

- "Milliyetçi hareketin tavrı nettir"

Açılım saçmalığının karşısında duran tek partinin MHP ve tek camianın Milliyetçi-Ülkücü camia olduğunu belirten Büyükataman, "İP'in hamisi CHP bu sürece desteğini hiçbir zaman gizlememişken hanımefendinin gizli ortağı Kandil, meselenin doğrudan tarafı olmuştur. Yeniden bir açılım yapılması için heveslenen, yol yapan İP'in Genel Başkanı bebek katili ve açılım üzerinden Sayın Genel Başkanımıza söz söyleyebilecek son kişidir. Milliyetçi hareketin tavrı ve çizgisi oldukça nettir ve tavizsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Yapay zeka teknolojisinin çığır açtığı bu yüzyılda kullanışlı olması adına birden fazla kumandası bulunan eski model siyasetçi hanımefendi, bir oradan bir buradan aldığı emirlerle hareket ettiğinden kafası karışmış, ne söylediğini bilemez hale gelmiştir. Kişi kendinden bilir işi, misali herkesin bir yerlerden emir aldığını zanneden bu zat bilmelidir ki MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez. Hanımefendinin kumandalarının pillerini söküp atacak ve hanımefendiyi özgürleştirecek olan da bizzat Sayın Genel Başkanımız olacaktır.İP'in başındaki hanımefendiden beklenen açıklamalar bunlar değildir. Kendilerinin ve merkez şubeleri CHP'nin cevaplaması gereken soru şudur: HDP, CHP ve İP ortak İstanbul mitingini ne zaman yapacaktır?"


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
  1. Emir
  2. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
  3. yazılı açıklama

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