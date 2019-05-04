MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir.04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır."
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