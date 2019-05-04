MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır."

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