MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FE

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