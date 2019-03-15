MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50’ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicda IHAAW123609-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50’ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır.

IHAAW123609-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50’ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir."15.03.2019 12:36:09TSINNNN

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