MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimler

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