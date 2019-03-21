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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimler

21 Mart 2019 Perşembe 17:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimler

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:31
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Tokat

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