MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba

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