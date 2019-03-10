MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

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