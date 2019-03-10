MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı ne
10 Mart 2019 Pazar 14:31
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