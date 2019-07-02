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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal büny

02 Temmuz 2019 Salı 11:13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal büny
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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:13
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