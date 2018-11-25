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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yönetimi, istikbalinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bunu sağlayacak siyasi imkan ve irade ise Cumhur İttifakı'dır."

25 Kasım 2018 Pazar 11:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yönetimi, istikbalinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bunu sağlayacak siyasi imkan ve irade ise Cumhur İttifakı'dır."
Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:52
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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