MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır."
26 Haziran 2019 Çarşamba 11:39
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