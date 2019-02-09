MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarihimizle kavgalı milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir. Onlar Türkiye'nin kuyusunu kazmakla meşgul

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