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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."

12 Mart 2019 Salı 14:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:21
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP Genel Başkanı
  3. Yozgat

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