MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."

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