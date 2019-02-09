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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir."

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
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