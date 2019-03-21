MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim
21 Mart 2019 Perşembe 17:16
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