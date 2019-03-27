MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiy

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