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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da

MHP lideri Bahçeli partisinin il başkanlığını ziyaret etti

14 Haziran 2019 Cuma 20:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği İstanbul programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Karayolu ile İstanbul'a gelişi sırasında, MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu.

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Ziyarette, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:22
  1. 23 Haziran
  2. İstanbul
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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