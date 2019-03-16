MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek iste

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