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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek iste

16 Mart 2019 Cumartesi 17:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek iste

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:26
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