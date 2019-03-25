MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye’nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok,
IHAAW152348-SIY/25-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye’nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız.25 Mart 2019 Pazartesi 15:29
IHAAW152348-SIY/25-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye’nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız."25.03.2019 15:23:48TSINNNN
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