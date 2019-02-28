0553 313 94 23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad

IHAAW181343-SIY/28-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad

IHAAW181343-SIY/28-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır" dedi.28.02.2019 18:13:43TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal varlığına el konuldu
    1. Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal..
    2. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    3. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    4. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    5. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    6. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    7. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    8. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    9. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    10. "iddaa"da yeni dönem
    11. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    12. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    13. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    14. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    15. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    16. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    17. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    18. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    19. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    20. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    21. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    22. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    23. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    24. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    25. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    26. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    27. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    28. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    29. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    30. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar