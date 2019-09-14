MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir, Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun

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