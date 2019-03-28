MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçem

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