MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçem
28 Mart 2019 Perşembe 18:15
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