MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet uma

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