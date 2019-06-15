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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir."

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:53
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir."
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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:53
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