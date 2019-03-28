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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş

28 Mart 2019 Perşembe 14:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:22
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP Genel Başkanı
  3. Osmaniye

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