MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır."

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