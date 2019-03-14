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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor

14 Mart 2019 Perşembe 17:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:23
  1. Devlet Bahçeli
  2. Nevşehir

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