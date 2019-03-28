MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyo

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