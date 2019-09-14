MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır. CHP, HDP'yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır. HDP'yle yatan CHP, PKK'

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